Thủ đô Seoul ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới 26 ngày liên tiếp

Photo : KBS News

Tính tới ngày 16/8, thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới trong vòng 26 ngày liên tiếp, bằng mức kỷ lục năm 2018. Trong khi đó, thành phố Busan cũng 22 ngày liền trải qua đêm nhiệt đới, dài nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng. Đảo Jeju cũng xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới hơn một tháng qua.Dự báo trong cuối tuần này cho tới giữa tuần sau, nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại thủ đô Seoul vẫn sẽ đạt trên 25 độ C, ngưỡng nhiệt đêm nhiệt đới, dự báo sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới về số ngày có đêm nhiệt đới.Hiện tại, ngoại trừ một số khu vực ven biển phía Đông, phần lớn các địa phương còn lại trên toàn Hàn Quốc đều đang được ban cảnh báo nắng nóng đặc biệt.Trong ngày 16/8, dự kiến nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa rào kèm theo sấm sét, lượng mưa từ 5-60 mm do không khí nhiễu động. Đặc biệt, có nơi sẽ có mưa tới 30 mm/giờ. Đảo Jeju sẽ có thể có mưa dữ dội tối đa 80 mm/giờ cho tới ngày 17/8 do ảnh hưởng của rãnh khí áp.Nhiệt độ vào ban ngày tại thủ đô Seoul, thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) là 34 độ C, thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) là 35 độ C, thành phố Daegu và Busan là 33 độ C, vẫn nóng như ngày 15/8.Dự báo trong cuối tuần này, nhiều địa phương khu vực phía Tây sẽ có mưa rào.