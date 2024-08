Photo : YONHAP News

Đảng Sức mạnh quốc dân ngày 16/8 đánh giá "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh là một "đề án phù hợp và lý tưởng nhất", xét tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bác bỏ thống nhất, tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch.Phát ngôn viên đảng cầm quyền Kwak Kyu-taek cho rằng tầm nhìn thống nhất của Tổng thống vừa để ngỏ cánh cửa đối thoại với chính quyền miền Bắc, vừa khuyến khích sự thay đổi của người dân Bắc Triều Tiên, thiết lập điều kiện thống nhất.Tuy nhiên, nội bộ đảng cầm quyền cũng có một số ý kiến chỉ ra rằng bài phát biểu Quốc khánh của Tổng thống đề cập thiếu về vấn đề lịch sử hay phương án thống nhất ít tính thực tiễn. Nghị sĩ Ahn Cheol-soo của đảng này cho rằng lẽ ra bài phát biểu của Tổng thống nên chứa thông điệp với Nhật Bản, vì dù sao cũng là ngày Quang phục, giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật. Về "Học thuyết thống nhất", ông Ahn cho rằng tầm nhìn này chỉ đưa ra mục tiêu, mà không đưa ra phương án cụ thể.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích đây là bài phát biểu mừng Quốc khánh tồi tệ nhất từ trước tới nay, hoàn toàn không đáng để bình luận. Đảng này cho rằng bài phát biểu của ông Yoon chỉ nhằm đoàn kết các thế lực cực hữu.Đảng đối lập chỉ trích Tổng thống thậm chí còn không sử dụng đúng cụm từ "Nhật Bản" hay "thực dân Nhật" trong bài phát biểu, chỉ một lần duy nhất nhắc tới "thực dân Nhật", lặp lại tới 50 lần từ "tự do" đến phát ngấy.Đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ ra rằng việc Tổng thống vừa đề xuất lập ra Hội đồng đối thoại liên Triều, lại vừa chỉ trích Bắc Triều Tiên là "vương quốc băng giá bị tước đoạt tự do" thì chẳng khác nào tuyên chiến chứ không phải đề xuất đối thoại.Trong ngày 15/8, ban lãnh đạo và các nghị sĩ đảng đối lập đã không tham dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Hàn Quốc do Chính phủ tổ chức, mà tới tham dự lễ kỷ niệm do các tổ chức dân sự liên quan tới phong trào độc lập tổ chức riêng.