Bộ Thống nhất xúc tiến các bước đi tiếp theo để thực hiện tầm nhìn thống nhất của Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Young-ho trong buổi họp báo thường kỳ ngày 16/8 nhận xét "Học thuyết thống nhất 15/8" mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đề ra trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Quốc khánh một ngày trước là nhằm tìm kiếm một phương án thiết thực trong tầm khả năng thực hiện của Hàn Quốc. Bộ Thống nhất sẽ thiết lập các bước đi tiếp theo để thực hiện tầm nhìn thống nhất này của Tổng thống.Bộ trưởng Kim chỉ ra rằng trong suốt 30 năm qua, hai miền Nam-Bắc vẫn chưa thể xúc tiến "hòa giải, hợp tác", bước khởi đầu cho "Kế hoạch thống nhất vì một cộng đồng quốc gia dân tộc" mà Chính phủ Hàn Quốc công bố năm 1994.Ông Kim đánh giá "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" lần này đã xác định rõ mục tiêu là một đất nước "Đại Hàn Dân Quốc tự do, hòa bình, thịnh vượng và thống nhất" theo tinh thần Hiến pháp; đề ra đích đến của thống nhất, đó là mang lại tự do cho tất cả người dân trên bán đảo Hàn Quốc. Tầm nhìn mới này của Tổng thống bổ sung cho "Phương án thống nhất cộng đồng dân tộc" trước đây, đề xuất những công việc mà Hàn Quốc có thể thực hiện vì tự do, thống nhất, thay vì chỉ trông chờ vào thiện chí của chính quyền Bắc Triều Tiên.Bộ trưởng Kim cho biết Bộ Thống nhất sẽ lập kế hoạch thực hiện các bước đi tiếp theo, tập trung vào 7 phương án xúc tiến trong "Học thuyết thống nhất" của Tổng thống, như phát triển các chương trình giáo dục về thống nhất ứng dụng công nghệ tiên tiến như vũ trụ ảo (metaverse), lập quỹ vì nhân quyền, tự do Bắc Triều Tiên, hợp tác với cộng đồng quốc tế liên quan tới việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.Đặc biệt, Bộ trưởng Kim kêu gọi sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên về đề xuất thành lập một Hội đồng đối thoại liên Triều của Tổng thống. Để làm được điều này, cần phải tái khởi động Văn phòng liên lạc liên Triều và đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Nam-Bắc trên biển Đông, biển Tây mà miền Bắc đã đơn phương cắt đứt.Ông Kim Young-ho cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc họp của Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều mà ông giữ chức Chủ tịch, với sự tham gia của Thứ trưởng các ban ngành hữu quan và chuyên gia dân sự; thảo luận về kế hoạch thực hiện các bước đi tiếp theo.