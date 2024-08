Chính phủ Hàn Quốc 4 tháng liên tiếp nhận định nhu cầu nội địa có dấu hiệu hồi phục

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/8 công bố báo cáo xu hướng kinh tế hiện nay số tháng 8/2024, cho biết kinh tế Hàn Quốc gần đây đang "tiếp tục" xu hướng cải thiện, nhu cầu nội địa "trì trệ" có dấu hiệu hồi phục tập trung vào ngành đầu tư thiết bị nhờ xuất khẩu vững mạnh và ngành chế tạo khởi sắc, và giá cả nói chung vẫn đang ổn định.Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Chính phủ nhận định "nhu cầu nội địa có dấu hiệu hồi phục" kể từ tháng 5 vừa qua.Trong tháng 6, doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, đã tăng 1% so với một tháng trước, song lại giảm 3,6% so với tháng 6 năm ngoái. Cụ thể, hàng hóa không bền giảm 0,9%, trong khi hàng hóa bền và kém bền tăng lần lượt 5,2% và 0,8%.Chỉ số tâm lý tiêu dùng cũng đã cải thiện liên tục trong ba tháng liên tiếp, được phân tích là nhờ yếu tố tích cực từ việc lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc tăng. Tuy nhiên, thanh toán qua thẻ tại các trung tâm thương mại đã giảm 1,4%, doanh thu tại các cửa hàng giảm giá cũng giảm 3,3%.Sản xuất ngành dịch vụ trong tháng 6 đã tăng 0,2% so với tháng 5, và tăng 0,5% so với một năm trước. Sản xuất ngành tài chính và bảo hiểm tăng 1,8%, ngành bất động sản tăng 2,4%, vận tải và kho bãi tăng 0,7%. Ngược lại, ngành nghệ thuật và giải trí giảm 5%, thông tin và truyền thông giảm 0,8%.Đầu tư thiết bị trong tháng 6 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại tăng 4,3% so với một tháng trước. Xuất khẩu vẫn đang duy trì đà tăng mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 57,49 tỷ USD, tăng 13,9% so với một năm trước, nhờ xuất khẩu các mặt hàng như chíp bán dẫn, viễn thông không dây và máy tính tăng. Xuất khẩu bình quân ngày trong tháng vừa qua đạt 2,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo đó, sản xuất ngành công nghiệp khoáng sản tháng 6 tăng 3,8% so với một năm trước.Chính phủ nhận định kinh tế thế giới đang cho thấy xu thế hồi phục về tổng thể nhờ ngành chế tạo và thương mại cải thiện, nhưng tốc độ hồi phục có sự khác nhau theo từng khu vực.Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những mối lo về biến động giá cả nguyên liệu đầu vào và sự chững lại của nền kinh tế các nước lớn do lo ngại cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột ở khu vực Trung Đông lan rộng.