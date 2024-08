Photo : KBS News

Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi họp báo ngày 15/8 cho biết trong số 7 phương án xúc tiến thống nhất được Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra trong bài phát biểu mừng Quốc khánh cùng ngày, việc lập ra "Hội đồng đối thoại liên Triều" và hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên cần thiết phải đợi sự hưởng ứng của chính quyền miền Bắc.Theo ông Kim, nếu Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi ngay thì Seoul có thể tự lập kế hoạch và chủ động xúc tiến 5 nội dung phương án thống nhất còn lại. Quan chức này nhấn mạnh thống nhất là một bài toán cần có sự kiên nhẫn, không ngừng chuẩn bị và nỗ lực dù mất nhiều thời gian.Phó Chánh Văn phòng Kim Tae-hyo khẳng định đề xuất thiết lập Hội đồng đối thoại liên Triều không phải là một cách tiếp cận chính trị mang tính phô trương, mà là phương án thành lập một cơ chế đối thoại đến các vấn đề nổi cộm về mặt nhân đạo như hợp tác kinh tế, giao lưu con người, giao lưu văn hóa, đối phó với thảm họa, gia đình bị ly tán trong chiến tranh, tù nhân chiến tranh, nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc và giam giữ, đồng thời bao gồm cả vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Vào sáng cùng ngày, Tổng thống Yoon đã công bố "'Học thuyết thống nhất ngày 15/8", trong đó đề ra 3 tầm nhìn, 3 chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu thống nhất nền dân chủ tự do, cùng 7 phương án xúc tiến để đạt được mục tiêu này.Về sự khác biệt giữa "Học thuyết thống nhất" của Tổng thống Yoon và "Kế hoạch thống nhất vì một cộng đồng quốc gia dân tộc" mà Chính phủ công bố năm 1994, Phó Chánh Văn phòng Kim giải thích phương án thống nhất cộng đồng dân tộc trên có nội dung là tiến tới một dân tộc thống nhất thông qua đàm phán và đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc, chứ không đưa ra chiến lược xúc tiến để có thể đạt được mục tiêu này.Trong khi đó, phương án của Tổng thống Yoon nêu nõ mục tiêu đạt được một đất nước Đại Hàn Dân Quốc tự do và thống nhất trên tinh thần của Hiến pháp Hàn Quốc, và nêu rõ phương hướng thống nhất vì tự do cho mọi người dân trên bán đảo Hàn Quốc. Thống nhất không phải là một cuộc đàm phán giả tạo giữa hai chính quyền, mà người dân hai miền Nam-Bắc phải là chủ thể và động lực xúc tiến thống nhất.Ông Kim Tae-hyo cho rằng cần phải đề ra chiến lược xúc tiến thống nhất dựa trên những thay đổi của thời đại và tình hình thực tế, tức là phải có kế hoạch hành động để tăng cường năng lực thống nhất.