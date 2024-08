Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo tăng cường đối phó với hành vi khiêu khích

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ đã chính thức bắt đầu từ ngày 19/8. Chủ trì cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến tổng lực quốc gia.Ông Yoon chỉ ra rằng hình thái chiến tranh ngày nay đã khác nhiều so với quá khứ, khó phân biệt được một cách rõ ràng ranh giới giữa lĩnh vực quân sự, dân sự. Đặc biệt, hiện tại Hàn Quốc đang đối mặt với mối uy hiếp, khiêu khích liều lĩnh, phi lý trí nhất trên thế giới từ Bắc Triều Tiên. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tương tự như tranh chấp tại Trung Đông, chiến tranh Nga-Ukraine.Cuộc tập trận UFS lần này sẽ đặt trọng tâm vào việc nhuần nhuyễn quy trình tổng hợp, đối phó với các tình huống khủng hoảng đa dạng, trong đó có các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên vào "vùng xám", đó là phát tán thông tin sai lệch, tin tức giả, tấn công mạng, và các động thái khiêu khích quân sự, tấn công vào các cơ sở quan trọng của quốc gia."Vùng xám" được nhiều học giả định nghĩa là “một không gian hoạt động nằm giữa chiến tranh và hòa bình", còn được hiểu là hành động gây căng thẳng nhưng dưới mức chiến tranh.Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon cũng chỉ ra rằng nội bộ xã hội Hàn Quốc đang tồn tại nhiều thế lực chống phá Nhà nước, đe dọa thể chế tự do dân chủ. Miền Bắc sẽ lợi dụng những thế lực này trong giai đoạn đầu cuộc chiến để tuyên truyền, kích động, gây hoang mang, chia rẽ dư luận.Tổng thống chỉ đạo phải tăng cường năng lực đối phó với các hành vi khiêu khích của miền Bắc vào "vùng xám". Lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị toàn thể người dân tích cực tham gia vào cuộc diễn tập phòng thủ dân sự diễn ra trên phạm vi toàn quốc vào ngày 22/8 tới.Ông Yoon cho biết cuộc tập trận UFS năm nay sẽ mở rộng mạnh các nội dung diễn tập cơ động liên quân ngoài trời, được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến liên hợp, thể hiện sức mạnh của liên quân Hàn-Mỹ. Dự kiến binh sĩ thuộc các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng sẽ tham gia tập trận chung với quân đội Hàn Quốc lần này, là cơ hội tốt để tăng cường sự đoàn kết với cộng đồng quốc tế.