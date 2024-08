Bắc Triều Tiên đe dọa

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/8 đăng tải tuyên bố của Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao nước này, lên án cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ diễn ra từ ngày 19/8 là "cuộc tập trận chiến tranh xâm lược".Miền Bắc đe dọa sẽ "dự trữ" năng lực răn đe mạnh mẽ nhất để duy trì vĩnh viễn sự cân bằng sức mạnh, phòng ngừa chiến tranh xảy ra. Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ và các nước tay sai càng khiêu khích quân sự tập thể thì nước này sẽ càng tăng cường năng lực răn đe "công lý", để vô hiệu hóa các mối đe dọa, bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.Viện nghiên cứu này nhắc tới việc liên quân Hàn-Mỹ dự kiến triển khai 48 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời, và sự tham gia của các quốc gia "tay sai" thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vào cuộc diễn tập trên không trong khuôn khổ tập trận UFS năm nay.Miền Bắc nhấn mạnh "Lá chắn tự do Ulchi" là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là cuộc "thị uy quân sự đa quốc gia" mang tính chất tấn công với sự tham gia của cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Viện nghiên cứu của Bắc Triều Tiên cho rằng việc hy sinh lợi ích an toàn của các quốc gia khác để theo đuổi sự an toàn đơn phương và tuyệt đối của bản thân chính là một chiêu bài điển hình của Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm xoay chuyển môi trường an toàn trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực theo hướng có lợi.Quân đội Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" trong vòng từ ngày 19-29/8. Đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành diễn tập đối phó với miền Bắc, giả định tình huống Bình Nhưỡng tấn công hạt nhân.