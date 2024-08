Photo : Korea Meteorological Administration

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết vào lúc 3 giờ sáng ngày 19/8, trên vùng biển cách đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 360 km về phía Tây Nam đã hình thành bão số 9 mang tên "Jongdari".Dự báo bão "Jongdari" sẽ tiếp tục di chuyển từ vùng biển Hoa Đông lên phía Bắc, đi qua vùng biển phía Tây đảo Jeju của Hàn Quốc, sau đó tiến tới gần vùng biển cách đảo Heuksan (tỉnh Nam Jeolla) 50 km về hướng Nam Đông Nam vào lúc 9 giờ tối ngày 20/8, rồi tiếp tục nhích lên phía Bắc hướng ra phía biển Tây.Cho tới 9 giờ sáng ngày 19/8, áp suất tâm bão "Jongdari" mạnh 998 hPa (hectopascal), vận tốc gió tối đa ở tâm bão đạt trên 19m/s (tức 68 km/giờ), cao hơn một chút so với tiêu chuẩn bão là 17 m/s. Vùng bán kính gió mạnh trên 15m/s có thể rộng tối đa 240 km.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo sau khi tiến vào biển Tây, bão "Jongdari" sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do bão nhích lên phía Bắc, từ ngày 20/8, khu vực ngoài khơi đảo Jeju sẽ có sóng cao, đảo Jeju và một phần phía Nam Hàn Quốc sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Từ đêm ngày 20/8 tới sáng ngày 21/8, đảo Jeju, vùng duyên hải phía Nam, đặc biệt là khu vực gần núi Jiri, sẽ có mưa lớn trên 30 mm/giờ.Khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của bão trùng với thời gian triều cường, nên mực nước biển sẽ dâng cao hơn, vùng ven biển cần chú ý không để bị thiệt hại do ngập nước.