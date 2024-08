Số hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Hàn Quốc giảm 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/8 công bố trong tháng trước, số hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong nước đạt 5.721.000 hộ, giảm 62.000 hộ so với cùng kỳ năm ngoái, đà giảm 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên số hộ kinh doanh nhỏ lẻ giảm liên tục trong vòng nửa năm kể từ sau thời kỳ đại dịch COVID-19.Trước đó, số hộ kinh doanh nhỏ lẻ từng giảm 15 tháng liên tiếp từ tháng 3/2020 tới tháng 5/2021, sau đó liên tục duy trì được xu hướng tăng.Sự sụt giảm số hộ kinh doanh tự do chủ yếu là do số lượng cá nhân kinh doanh không tuyển nhân viên giảm mạnh tới 110.000 người so với tháng 7, còn 4.273.000 người, xu hướng giảm 11 tháng liền kể từ tháng 9 năm ngoái. Điều này được phân tích là bởi nhiều người phải đóng cửa kinh doanh do gánh nặng chi phí nhân công, lãi suất cao, tiêu dùng giảm. Trong khi đó, số hộ kinh doanh có tuyển dụng nhân viên là 1.448.000 hộ, tăng 48.000 hộ so với cùng kỳ năm ngoái.Mặt khác, tâm lý của các tiểu thương về nền kinh tế cũng không mấy khả quan. Theo Cơ quan xúc tiến thị trường tiểu thương (SEMAS), chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) về triển vọng kinh tế tháng 8 của các tiểu thương đạt 56,6 điểm, giảm 1,3 điểm so với tháng trước, đà giảm 4 tháng liên tiếp từ tháng 5.Chỉ số BSI triển vọng tháng 8 của thị trường chợ đầu mối truyền thống đạt 45 điểm, giảm 2,6 điểm. Nhà nghiên cứu Noh Min-seon thuộc Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm đề xuất Chính phủ xây dựng các đề án chính sách đa dạng để những người kinh doanh tự do có thể xin việc vào các công ty sau khi đóng cửa kinh doanh.