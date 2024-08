Photo : YONHAP News

Tại lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Locarno, một trong 6 liên hoan phim lớn của thế giới, diễn ra vào ngày 17/8 (giờ địa phương) tại thị trấn Locarno (Thụy Sĩ), nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min-hee đã nhận giải "Diễn viên xuất sắc nhất" với vai diễn trong tác phẩm mới của đạo diễn Hong Sang-soo mang tên "By the Stream" (tạm dịch "Bên dòng suối").Phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Hong Sang-soo vì đã tạo nên một tác phẩm đẹp, cùng đội ngũ sản xuất bộ phim.Liên hoan phim quốc tế Locarno chủ yếu giới thiệu về tác phẩm điện ảnh theo chủ nghĩa thử nghiệm, được diễn ra vào tháng 8 hàng năm tại thị trấn nghỉ dưỡng Locarno miền Đông Bắc Thụy Sĩ. Bắt đầu từ năm ngoái, ban tổ chức liên hoan phim trao giải "Diễn viên xuất sắc nhất" không phân biệt diễn viên nam hay nữ.Phim "By the stream" của Đạo diễn Hong kể về câu chuyện của một giảng viên đại học nữ sinh nhờ vả cậu của mình, người đã thất nghiệp vài năm, làm đạo diễn cho một vở kịch ngắn. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Kwon Hae-hyo, Jo Yoon-hee, Ha Seong-guk.Trước đó, một số tác phẩm khác của đạo diễn Hong Sang-soo cũng được mời tham dự liên hoan phim này, như "Our Sunhi" (2013), "Right Now, Wrong Then" (2015) và "Hotel by the River" (2018).Phim "Toxic" của đạo diễn người Litva Saule Bliuvaite giành giải thưởng "Báo vàng", giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim lần này.