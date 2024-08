Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật ra Tuyên bố chung kỷ niệm một năm Hội nghị thượng đỉnh ba bên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 18/8 đã ra Tuyên bố chung thượng đỉnh nhân kỷ niệm tròn một năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David (bang Maryland, Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái.Trong Tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước khẳng định tinh thần của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng cho ba bên, và các nguyên tắc được thiết lập tại Trại David đang trở thành lộ trình cho sự hợp tác chưa từng có tiền lệ của ba nước. Seoul, Washington và Tokyo đang nỗ lực cùng nhau đạt được mục tiêu chung là sự tiến triển của nền an ninh và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Lãnh đạo ba nước thể hiện quyết tâm sẽ duy trì các cam kết về việc trao đổi những thách thức, khiêu khích và mối đe dọa trong khu vực có thể ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích chung.Để làm được điều này, ba nhà lãnh đạo đã tái xác nhận quyết tâm trong việc nâng cao hợp tác an ninh dựa trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, Mỹ-Nhật, điều chỉnh nhất quán mức độ ưu tiên về mặt kinh tế và công nghệ chung, tăng cường phối hợp nhằm xúc tiến các sáng kiến về y tế toàn cầu, và mở rộng mối quan hệ bền chặt giữa người dân với nhau.Tuyên bố chung có nội dung nhấn mạnh rằng sự thảo luận và phối hợp chặt chẽ về thứ tự ưu tiên ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và xa hơn thế trong suốt một năm qua, đã thể hiện được rõ ràng cam kết vững chắc của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trong các mục tiêu chung.Lãnh đạo ba nước cũng đánh giá cao những thành quả hợp tác giữa ba bên, như lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận đa miền Freedom Edge, ký Khung hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật mới, thành lập Nhóm làm việc chung đặt trọng tâm vào việc đối phó với nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm huy động nguồn vốn cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua các hoạt động tấn công mạng trái phép.Cuối cùng, ba nhà lãnh đạo cam kết về việc duy trì nền hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khẳng định ba nước tiếp tục đoàn kết với nhau về tầm nhìn chung, sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất thế giới. Ba bên giữ vững niềm tin không đổi rằng sự hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là điều cần thiết để đối phó với những thách thức ngày nay và đặt nền móng cho một tương lai thịnh vượng.