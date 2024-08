Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận chung Lá chắn tự do Ulchi 2024

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên nhằm bảo vệ bán đảo Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 19/8, kéo dài trong vòng 10 ngày tới ngày 29/8.Năm nay, các cuộc tập trận cơ động ngoài trời của liên quân Hàn-Mỹ trong khuôn khổ UFS được nâng lên thành 48 lần, nhiều hơn 10 lần so với cuộc tập trận năm ngoái. Đặc biệt, tập trận cơ động cấp lữ đoàn có mức tăng cao nhất, từ 4 lần lên 17 lần.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong thời gian diễn tập, quân đội sẽ tăng cường hơn nữa năng lực và tư thế phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên, bằng cách tiến hành tác chiến đa miền trong đó sử dụng nhiều vũ khí đa dạng trên đất liền, trên biển, trên không, không gian mạng và tài sản vũ trụ, cũng như ứng phó với vũ khí hủy diệt của miền Bắc.Quân đội sẽ tham gia các cuộc diễn tập trên thực tế và tập trận chuẩn bị cho thời chiến với các ban ngành Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực thực hiện cuộc chiến tổng lực ở cấp Chính phủ để bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân.Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi, các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân cũng sẽ tiến hành diễn tập đa dạng. Trong đó, Lục quân sẽ tiến hành tập trận cơ động ngoài trời liên quân, nhằm bồi dưỡng khả năng cơ động thực tế trên quy mô lớn và năng lực bắn đạn thật, bao gồm tập trận chung với quân đội Mỹ như bắn tên lửa dẫn đường, tác chiến tấn công trên không, tập trận vượt sông, diễn tập chống khủng bố tại các cơ sở công cộng.Hải quân tiến hành các cuộc tập trận sở chỉ huy để nâng cao năng lực tác chiến đa miền trên biển, nắm vững các quy trình vận hành của hệ thống phối hợp của liên quân Hàn-Mỹ; đồng thời mỗi đơn vị cũng tiến hành diễn tập như bảo vệ các cảng lớn, cứu hộ, khắc phục thiệt hại tại cảng và chất đạn lên tàu. Không quân thì có kế hoạch thực hiện hơn 80 buổi diễn tập cơ động ngoài trời trong thời gian tập trận UFS này, bao gồm tập trận riêng của Không quân và tập trận chung với các lực lượng khác.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận Ulchi trên toàn quốc trong vòng 4 ngày từ ngày 19-22/8, nhằm thiết lập khả năng sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia, kết hợp với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ UFS.