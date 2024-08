Số ngày nắng nóng trên 33 độ C mùa hè năm nay tại Hàn Quốc tăng gấp đôi so với mọi năm

Photo : KBS News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 năm nay tới ngày 17/8, bình quân số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ban ngày trên 33 độ C trên cả nước là 18,9 ngày, nhiều hơn khoảng 9,5 ngày so với mọi năm.Số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là 14,9 ngày, nhiều hơn khoảng 10 ngày so với bình quân mọi năm (5,7 ngày). Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.Nếu so với năm nắng nóng kỷ lục 2018, thì số ngày nắng nóng năm nay ít hơn khoảng 10 ngày, nhưng số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới nhiều hơn một ngày. Việc số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới trong mùa hè năm nay tăng mạnh được phân tích là do độ ẩm không khí cao. Tính đến ngày 17/8, độ ẩm tương đối bình quân tháng 8 là 78%, cao hơn cùng kỳ năm nắng nóng kỷ lục 2018 là 73%.Cục Khí tượng giải thích trong mùa hè năm nay thường xuyên có mưa rào, thêm vào đó do ảnh hưởng của rãnh khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương khiến không khí nóng và ẩm liên tục tràn vào Hàn Quốc, làm độ ẩm tăng cao, không khí bị hun nóng ban ngày không dễ hạ nhiệt vào ban đêm.