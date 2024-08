Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các ngày 19/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đề cập đến "Học thuyết thống nhất ngày 15/8", bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8 vừa qua. Ông Yoon nhấn mạnh Seoul sẽ không bao giờ thực hiện thống nhất đất nước bằng cách xâm lược quân sự hay bất kỳ phương pháp nào phá vỡ hòa bình.Tổng thống Yoon chỉ ra rằng các chính sách thống nhất trước đây không hiệu quả do bị chi phối bởi tư tưởng chính trị. Ông cho rằng học thuyết lần này nhằm nhấn mạnh lại các nguyên tắc đã được Hiến pháp quy định, đồng thời khẳng định rằng việc thấu hiểu tinh thần Hiến pháp và hàn gắn sự phân chia hai miền đất nước chính là con đường dẫn đến giải phóng thực sự và là nền tảng của quốc gia.Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng chỉ ra các giải pháp thống nhất được ghi trong Hiến pháp đã bị bỏ qua trong suốt thời gian qua, do đó "Học thuyết thống nhất" này được đưa ra nhằm khẳng định lại những nguyên tắc và chính sách được nêu trong Hiến pháp. Cụ thể, Điều 3 Hiến pháp chỉ rõ "Lãnh thổ Hàn Quốc bao gồm bán đảo Hàn Quốc và các đảo lân cận" và Điều 4 nêu "Hàn Quốc hướng tới sự thống nhất, thiết lập và thúc đẩy chính sách thống nhất hòa bình dựa trên trật tự tự do dân chủ".