Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn bán trực thăng tấn công Apache cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã tạm thời phê chuẩn việc bán cho Hàn Quốc trực thăng tấn công Apache (AH-64E) và các trang thiết bị liên quan có trị giá 3,5 tỷ USD theo hình thức “Bán trang thiết bị quân sự cho nước ngoài” (FMS).FMS là hình thức Chính phủ nước nhập khẩu vũ khí ký hợp đồng với Chính phủ Mỹ và kết quả phê chuẩn cuối cùng sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu mua tối đa 36 chiếc trực thăng Apache (AH-64E), 72 động cơ T700-GE-701D và 36 hệ thống nhắm mục tiêu nâng cấp AN/ASQ-170.Trực thăng Apache được đánh giá là loại trực thăng tấn công có hiệu suất cao nhất hiện nay, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết, với tốc độ tuần tra tối đa 269 km/h (145 hải lý). Ngoài tên lửa không đối đất Hellfire, Apache cũng có thể mang tối đa 4 tên lửa không đối không Stinger, 76 tên lửa dẫn đường 70 mm và 1.200 viên đạn súng máy 30mm.Được biết, Lục quân Hàn Quốc đã nhập khẩu 36 chiếc trực thăng Apache (AH-64E) từ Mỹ và đưa vào hoạt động từ tháng 1/2017. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thông qua chiến lược cơ bản để thúc đẩy dự án nâng cấp hiệu suất cho trực thăng tấn công Apache Guardian mà Lục quân đang vận hành từ năm 2022.DSCA cho biết thương vụ này sẽ cải thiện an ninh của Hàn Quốc, một nước đồng minh quan trọng của Mỹ đang hỗ trợ ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, qua đó hỗ trợ cho các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Đồng thời, thương vụ này cũng sẽ nâng cao năng lực quân sự của Seoul trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ kẻ thù.