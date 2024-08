Ngân sách Chính phủ Hàn Quốc 2025 tập trung vào cải thiện kinh tế và đời sống dân sinh

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã tổ chức cuộc họp vào ngày 20/8 để thảo luận về ngân sách năm 2025. Sau cuộc họp, đảng cầm quyền cho biết mặc dù tài chính quốc gia bị suy giảm nghiêm trọng và sức mạnh kinh tế đã cạn kiệt do chính sách không hiệu quả của Chính phủ tiền nhiệm, nhưng mục tiêu của ngân sách năm tới vẫn là tiếp thêm sinh lực cho kinh tế, tăng cường phúc lợi cho những người yếu thế và xây dựng một xã hội an toàn.Về mục tiêu kinh tế, Chính phủ sẽ phát hành phiếu mua hàng Onnuri với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 5.500 tỷ won (4,1 tỷ USD) nhằm mục tiêu kích thích tiêu dùng nội địa tập trung vào các chợ đầu mối truyền thống, các cửa hàng trong ngõ hẻm và mở rộng phạm vi sử dụng phiếu mua hàng này bằng cách giảm số lượng ngành nghề bị hạn chế tham gia từ 40 xuống còn 28 ngành nghề.Chính phủ cũng sẽ áp dụng các chính sách như giảm một nửa phí hoa hồng cho các ki-ốt thanh toán tự động của tiểu thương, thiết lập quỹ 5.000 tỷ won (3,7 tỷ USD) liên kết với các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tiềm năng, và mở rộng quy mô Quỹ khởi nghiệp từ 30.000 tỷ won (22,5 tỷ USD) lên 40.000 tỷ won (30 tỷ USD).Ngoài ra, Hàn Quốc cũng quyết định tăng cường phúc lợi cho những người yếu thế gồm tăng mức trợ cấp khuyến khích việc làm cho người khuyết tật, trợ cấp chi phí sưởi ấm cho người cao tuổi tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ nuôi con cho các gia đình có bố hoặc mẹ đơn thân theo hình thức trả trước. Chính phủ sẽ mở rộng số lượng giảng viên trong các lĩnh vực y tế thiết yếu tại các trường đại học y, và mở rộng hệ thống nhà thuốc công cộng mở cửa ban đêm.Để hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội an toàn, Chính phủ Seoul cũng sẽ mở rộng việc cung cấp trạm sạc phòng cháy cho xe điện, trang bị thêm các thiết bị chữa cháy chuyên dụng và tăng quy mô mua lại các căn nhà liên quan đến vụ lừa đảo thuê nhà trọn gói (jeonse).Quốc hội sẽ tiến hành thẩm định dự thảo ngân sách tại các Ủy ban thường trực và Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách trong phiên họp toàn thể vào tháng 12.