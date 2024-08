Thị phần TV Samsung tiếp tục dẫn đầu thế giới trong nửa đầu năm 2024

Photo : YONHAP News

Theo thông tin do công ty khảo sát thị trường Omdia của Anh công bố ngày 19/8, thị phần của hãng điện tử Samsung trên thị trường TV toàn cầu trong nửa đầu năm về mặt kim ngạch chiếm 28,8%, đứng đầu thế giới nhờ vào các sản phẩm cao cấp như TV trí tuệ nhân tạo (AI).Hãng điện tử LG cũng giữ thị phần 16,6% về mặt kim ngạch, đứng thứ hai sau Samsung và tiếp tục duy trì vị trí số một trong thị trường TV màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED). Xếp sau đó là TCL (12,1%) và Hisense (10,0%) của Trung Quốc.Về số lượng bán ra, Samsung đứng đầu do chiếm 18,3% thị phần, theo sau là TCL (13,3%), Hisense (11,7%) và LG (11,4%). Riêng LG đã bán khoảng 1,34 triệu chiếc TV OLED, chiếm 53% thị phần dựa trên lượng hàng xuất xưởng. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc với lợi thế về giá cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, thị phần của TCL về số lượng đã tăng từ 7,4% trong quý I/2020 lên 12,1% trong quý I năm nay.Theo Omdia, lượng TV xuất xưởng toàn cầu trong nửa đầu năm nay đạt 94.465 triệu chiếc, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.