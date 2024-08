Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 9

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 20/8 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Thủ tướng Kishida Fumio đang xem xét kế hoạch thăm Hàn Quốc và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đầu tháng 9.Được biết, Thủ tướng Kishida hy vọng có thể gặp Tổng thống Yoon trước khi kết thúc nhiệm kỳ để đánh giá tiến trình cải thiện quan hệ Hàn-Nhật trong thời gian qua và xác nhận sự hợp tác liên tục trong các lĩnh vực như an ninh.Trong cuộc họp báo ngày 14/8, ông Kishida tuyên bố sẽ không tái tranh cử vị trí Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) dự kiến diễn ra vào ngày 27/9. Điều này có nghĩa là ông sẽ rời vị trí Thủ tướng sau cuộc bầu cử này. Lãnh đạo Nhật Bản cũng nhắc đến việc đưa mỏ Sado vào danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) là một trong những thành tựu chính trong ba năm nhiệm kỳ của mình.Ngoài ra, ông Kishida cũng đặc biệt nhấn mạnh năm 2025 là kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Nhật-Hàn, mối quan hệ song phương cần phải được củng cố vững chắc hơn nữa. Ông cũng khuyến nghị người kế nhiệm tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước.Tuy nhiên, hãng tin Kyodo cho biết việc hiện thực hóa chuyến thăm Seoul này vẫn còn phụ thuộc vào tình hình, do dư luận tại Hàn Quốc đang chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đồng ý để Nhật Bản đăng ký mỏ Sado là di sản thế giới mà không đề cập rõ ràng đến vấn đề cưỡng ép lao động.Quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã rơi vào căng thẳng vì vấn đề lao động cưỡng bức nhưng đã được bình thường hóa sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra biện pháp về vấn đề này vào tháng 3 năm 2023. Khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố biện pháp để bên thứ ba thay các doanh nghiệp tội phạm Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động dưới thời đế quốc Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Theo đó, Tokyo cũng đã gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với Seoul và Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) cũng đã được khôi phục.Về phần mình, một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol luôn sẵn sàng gặp Thủ tướng Kishida trong khuôn khổ “ngoại giao con thoi” giữa hai nước. Song hiện chưa có quyết định hoặc thỏa thuận nào cụ thể.