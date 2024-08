Photo : YONHAP News

Thư ký phụ trách Đối phó với tỷ lệ sinh thấp Văn phòng Tổng thống You Hye-mi ngày 21/8 cho biết cần xây dựng các kế hoạch trung và dài hạn để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực lao động.Bà You cho biết việc sử dụng lao động nước ngoài có thể là một lựa chọn để bổ sung lao động trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc đang giảm nhanh chóng. Dự đoán trong vòng 50 năm tới, tức năm 2072, dân số Hàn Quốc có thể giảm khoảng 30% và tỷ lệ dân số già sẽ vượt qua cả lực lượng lao động. Trong bối cảnh đó, hệ thống hiện tại có thể không còn hoạt động hiệu quả, vì vậy, Seoul cần tìm cách đảm bảo năng lực cạnh tranh trong tương lai dù dân số đang giảm.Thư ký You cho biết chế độ cấp phép tuyển dụng (EPS) hiện tại đang đóng góp đáng kể vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong ngắn hạn nhưng vẫn cần xem xét tổng thể về cách tuyển dụng và thu hút lao động người nước ngoài trong dài hạn, cũng như đánh giá mức độ thu hút của Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài.Gần đây, Chính phủ đã thực hiện "Dự án thí điểm tuyển dụng người giúp việc nước ngoài" đưa người giúp việc quốc tịch Philippines nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng chi phí thuê lao động giúp việc không thấp do phải áp dụng mức lương tối thiểu, và Seoul cần cân nhắc cách giảm chi phí này.Bà You Hye-mi cũng cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề thiếu nhân lực lao động và đang cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này, cũng như cải thiện tỷ lệ sinh thấp.