Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định tỷ lệ tử vong do COVID-19 gần giống với bệnh cúm mùa

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 21/8 mở cuộc họp báo về đối phó với dịch COVID-19 mùa hè, dự báo xu hướng lây nhiễm của dịch bệnh này chỉ lan rộng cho đến cuối tháng 8 sau đó sẽ giảm dần.KDCA nhận định tỷ lệ gây tử vong do biến thể Omicron của COVID-19 là 0,05%, tương tự với bệnh cúm mùa, song nhóm người cao tuổi vẫn cần được bảo vệ. Về lý do COVID-19 lây lan trở lại, cơ quan phòng dịch cho rằng là do các nguyên nhân như tỷ lệ tiêm phòng thấp, xuất hiện biến thể mới, thiếu thông gió trong phòng vào mùa hè.Theo đó, Chính phủ sẽ vận hành Nhóm chuyên trách đối phó liên ngành theo từng địa phương, tăng cường quản lý các cơ sở dễ lây nhiễm và bệnh nhân, khuyến khích thực hiện các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, nỗ lực chuẩn bị hệ thống đối phó y tế để điều trị kịp thời cho những bệnh nhân nặng.Ngoài ra, Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ ổn định nguồn cung thuốc điều trị và bộ kit chẩn đoán COVID-19, tiến hành tiêm phòng vắc-xin mới tương thích hiệu quả với biến thể mới xuất hiện gần đây kể từ tháng 10.