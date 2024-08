Seoul kéo dài thời hạn áp dụng chính sách giảm thuế xăng dầu thêm hai tháng

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp của các Bộ trưởng liên quan đến ngành kinh tế ngày 21/8, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thêm hai tháng việc áp dụng chế độ giảm thuế xăng dầu, kéo dài cho đến cuối tháng 10 năm nay.Chính sách giảm thuế xăng dầu được áp dụng từ tháng 11/2021 trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19, đã trải qua 10 lần gia hạn với các mức giảm khác nhau và lần này là lần gia hạn thứ 11. Tuy nhiên, mức giảm thuế đã được thu hẹp kể từ tháng 7.Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc áp dụng mức giảm thuế 20% cho xăng, 30% cho dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Việc tiếp tục duy trì mức giảm này trong hai tháng tới sẽ giúp người tiêu dùng có thể mua xăng với giá giảm khoảng 0,12 USD/lít, dầu diesel và LPG với giá lần lượt là 0,13 USD/lít và 0,05 USD/lít.Quyết định gia hạn chế độ giảm thuế xăng dầu lần này được Seoul đưa ra do tình hình bất ổn tại Trung Đông bao gồm những lo ngại về xung đột toàn diện giữa Iran và Israel, cùng với việc cân nhắc tình hình lạm phát trong nước. Tuy nhiên, việc gia hạn này dự kiến sẽ khiến khoản thu ngân sách liên quan giảm so với dự tính ban đầu. Trước đó, Chính phủ dự kiến nguồn thu từ thuế giao thông, năng lượng và môi trường trong năm 2024 sẽ tăng khoảng 40% so với năm ngoái, dựa trên việc chính sách giảm thuế xăng dầu sắp kết thúc.