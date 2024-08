Chỉ số giá sản xuất tháng 7 quay lại xu hướng tăng chỉ sau một tháng

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/8 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 7 tăng 0,3% so với một tháng trước.Chỉ số giá sản xuất cho thấy sự biến động giá cả mà nhà sản xuất trong nước cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thị trường nội địa. Chỉ số này càng lớn cho thấy giá bán của nhà sản xuất càng cao.Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc từng tăng 6 tháng liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 5 năm nay, rồi giảm trong tháng 6, lần này quay trở lại xu hướng tăng chỉ sau một tháng. Chỉ số giá sản xuất tháng 7 tăng được phân tích là do giá sản xuất phần lớn các mặt hàng như nông lâm thủy sản, hàng công nghiệp, dịch vụ đều tăng.Giá sản xuất nông nghiệp tăng 1,5%, thủy sản tăng 2,2%, chăn nuôi tăng 0,4%, đồng loạt tăng, kéo giá sản xuất nông lâm thủy sản nói chung tăng 1,6%.Giá sản xuất hàng công nghiệp tăng 0,3%. Trong đó, chế phẩm hóa học giảm 0,1%, nhưng than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 2,8%, máy tính, thiết bị điện tử và quang học tăng 0,9%.Giá dịch vụ tăng 0,2% so với tháng 6, chủ yếu do giá dịch vụ ăn uống, khách sạn tăng 0,4% và dịch vụ bảo hiểm tăng 0,4%. Ngược lại, giá sản xuất điện, nước, gas và xử lý nước thải lại giảm 0,4%, do điện sinh hoạt giảm 12,2%.Chỉ số giá cung ứng trong nước, tức chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 0,2% so với tháng trước, trong đó nguyên vật liệu giảm 0,5%, hàng hóa trung gian tăng 0,3%, hàng hóa cuối cùng tăng 0,2%.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, tăng 0,4% so với tháng 6.