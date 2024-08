Tổng thống Hàn Quốc lần đầu đến thăm Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất với tư cách Tổng Tư lệnh quân đội

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 21/8 đã đến thăm Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất thuộc Lục quân để kiểm tra tình hình cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ, động viên các binh sĩ và nghe báo cáo về hệ thống tác chiến huy động toàn bộ vũ khí hỏa lực của quân đội Hàn Quốc.Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất là đơn vị chỉ huy và kiểm soát 250.000 người, hơn một nửa số binh sĩ của quân đội Hàn Quốc. Trong thời bình, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, chuẩn bị chiến đấu và răn đe các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Trong thời chiến, đây là đơn vị quốc phòng nòng cốt, chỉ huy lực lượng liên quân Hàn-Mỹ trên đất liền.Chuyến thị sát lần này của Tổng thống Yoon được cho là đánh dấu lần đầu tiên một Tổng Tư lệnh quân đội đến thăm Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất kể từ khi thành lập đơn vị vào năm 2019, sau khi hợp nhất từ Bộ Tư lệnh dã chiến số 1 và Bộ Tư lệnh dã chiến số 3. Tại Hàn Quốc, Tổng thống giữ chức Tổng Tư lệnh quân đội, nắm quyền kiểm soát toàn bộ lực lượng vũ trang.Tại đây, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh chính quyền Bắc Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích bất cứ lúc nào và chỉ khi quân đội miền Nam ở trong trạng thái sẵn sàng thì mới có thể ngăn chặn những sai lầm của miền Bắc. Theo đó, tất cả binh sĩ phải nhận thức rõ sứ mệnh của mình là bảo vệ an toàn của người dân và chế độ dân chủ tự do của quốc gia.Ông cũng nói Seoul phải làm cho Bình Nhưỡng, vốn luôn nhòm ngó miền Nam với mộng tưởng thống nhất bằng vũ lực, nhận thức rõ việc xâm lược sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của chính quyền.Tổng thống Yoon khẳng định cuộc tập trận chung UFS đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra khả năng thực hiện chiến tranh toàn diện của quốc gia, tăng cường năng lực phòng thủ liên quân để thực hiện hòa bình thông qua sức mạnh. Ông Yoon cũng yêu cầu quân đội phải hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để củng cố khả năng thực hiện chiến tranh toàn diện của quốc gia nhằm đối phó với các tình huống khiêu khích từ kẻ thù.Cuối chuyến thăm, Tổng thống Yoon một lần nữa nhấn mạnh "không có cái gọi là hòa bình miễn phí" và khẳng định liên minh Hàn-Mỹ là một trong những liên minh thành công nhất trong lịch sử. Thông qua cuộc tập trận lần này, ông mong rằng các binh sĩ Hàn-Mỹ có thể xây dựng tình bạn sâu sắc và tình đồng đội vững chắc.