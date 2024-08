“Không có trường hợp nào vượt quá tiêu chuẩn an toàn từ khi Tokyo xả nước thải nhiễm xạ”

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo qua văn bản ngày 21/8, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, Seoul đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra phóng xạ trong nước biển, mặt hàng hải sản và nước dằn tàu (nước biển chứa ở két hai bên thân tàu nhằm duy trì cân bằng cho tàu). Theo đó, Hàn Quốc không phát hiện ra trường hợp vượt quá tiêu chuẩn an toàn phóng xạ.Kể từ tháng 8/2023, công ty điện lực Tokyo (TEPCO) Nhật Bản đã 7 lần xả nước thải nhiễm xạ được pha loãng ra vùng biển trước nhà máy điện nguyên tử Fukushima (tổng cộng 55.000 tấn) và hiện đang tiến hành lần xả thải thứ 8 (từ ngày 7-25/8).Theo Văn phòng Thủ tướng, Chính phủ Seoul đã giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình xả thải để đảm bảo an toàn cho vùng biển và hải sản. Do đó, không có hiện tượng người dân giảm mạnh tiêu thụ hải sản hay tích trữ hải sản khác hoặc cuộc sống hàng ngày của ngư dân cùng những người làm việc trong ngành thủy sản không bị bất ổn cho thấy việc xả thải trên không ảnh hưởng đáng kể tới người dân Hàn Quốc.Tuy nhiên, Chính phủ nhấn mạnh việc xả nước thải nhiễm xạ là một quá trình dài hạn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người dân. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ để đảm bảo quá trình xả thải diễn ra theo kế hoạch. Cụ thể, Seoul sẽ cử chuyên gia thuộc Viện An toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) đến hiện trường và yêu cầu Tokyo cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chia sẻ thông tin về lần xả thải thứ 8.