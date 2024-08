Số ca nhập viện do dịch COVID-19 chuyển sang xu hướng giảm trong cuối tháng 8

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 22/8 cho biết xu hướng gia tăng số ca nhập viện do dịch COVID-19 đang chậm lại, báo hiệu làn sóng lây lan COVID-19 trong mùa hè có thể bắt đầu giảm từ tuần này.Tuy nhiên, KDCA vẫn yêu cầu các trường học tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch do Bộ Giáo dục ban hành trước thềm khai giảng. Theo đó, học sinh bị nhiễm COVID-19 nếu có triệu chứng nghiêm trọng sẽ được nghỉ học có phép.Mặt khác, cơ quan này cũng đã công bố kế hoạch cung cấp thuốc điều trị COVID-19. Cụ thể, KDCA vốn dự kiến cung cấp 140.000 liều thuốc vào tuần thứ 4 của tháng 8, nhưng đã đẩy nhanh lịch trình và sẽ nhập khẩu 177.000 liều thuốc. Tính đến ngày 20/8, có 5,61 triệu bộ kit xét nghiệm tại nhà đã được sản xuất và phân phối trên các kênh mua sắm trực tuyến và cửa hàng tiện lợi. Do đó, vấn đề cung ứng thuốc tại các hiệu thuốc dự kiến sẽ đi vào ổn định.Ngoài ra, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy để hỗ trợ bệnh nhân đến các cơ sở y tế thay vì tập trung tại các trung tâm cấp cứu khu vực; đồng thời hợp tác với Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền địa phương để thiết lập các phòng khám tại bệnh viện công nhằm đảm bảo bệnh nhân được điều trị kịp thời tùy theo mức độ nghiêm trọng.