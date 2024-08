Cảnh sát Hàn Quốc công bố kết quả điều tra vụ cháy nhà máy pin Aricell hồi tháng 6

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát khu vực Nam tỉnh Gyeonggi ngày 23/8 đã công bố kết quả điều tra về vụ cháy nhà máy pin Aricell (thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi), xảy ra vào ngày 24/6 khiến 23 người thiệt mạng, 8 người bị thương.Cảnh sát đã đề nghị lệnh bắt giam với 4 người, trong đó gồm Giám đốc điều hành Aricell Park Soon-kwan và lãnh đạo của nhà thầu cung cấp nhân lực, cáo buộc tội danh sơ suất trong công việc gây chết người, vi phạm Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng và Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.Cảnh sát nhận định sau khi lịch giao hàng cho đơn hàng ký kết với Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) bị chậm trễ, công ty Aricell đã tuyển một lượng lớn nhân lực không lành nghề để bố trí vào sản xuất, nhằm giao kịp hàng.Cụ thể, tháng 4 vừa qua, việc cung cấp hàng bị đình chỉ vì không đạt chất lượng quy định, khiến Aricell phải sản xuất lại. Tính đến cuối tháng 6, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, tổng số tiền phạt chậm giao hàng đã lên tới 38 triệu won (28.400 USD). Trong quá trình này, hãng đã nhận cung cấp thêm 53 lao động từ nhà thầu phụ, bố trí họ vào dây chuyền sản xuất ngay mà không qua đào tạo đầy đủ, khiến tỷ lệ lỗi sản phẩm đã tăng vọt lên gấp gần ba lần.Hai ngày trước vụ cháy kinh hoàng, một vụ cháy nhỏ đã xảy ra trong ngày 22/6, do một viên pin chứa chất điện phân bỗng dưng phát nổ. Khi đó, Aricell đã không hề phân tích nguyên nhân, điều chỉnh mà tiếp tục cho nhà máy hoạt động. Được biết, chỗ pin này đã được chuyển lên tầng 2 của tòa nhà 3, hiện trường vụ cháy lớn, chỉ một tiếng trước thảm họa.Theo kết quả giám định của Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc, có khả năng tạp chất kim loại được phát hiện phía trong pin đã gây ảnh hưởng tới cấu trúc của pin, dẫn tới phát nổ. Ngoài ra, Cảnh sát nhận định công ty Aricell đã vi phạm quy định về việc bố trí lối thoát hiểm, không đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy đầy đủ cho người lao động. Đặc biệt, phần lớn người lao động từ nhà thầu phụ còn không hề biết sự tồn tại của lối thoát hiểm. Chính những sai sót này đã khiến con số tử vong lớn dù họ có tương đối thời gian để thoát hiểm từ lúc vụ cháy mới vừa phát sinh.