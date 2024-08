Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-ung trong buổi họp báo ngày 22/8 cho biết Chính phủ sẽ cùng với Trung Quốc nỗ lực để mối quan hệ song phương phát triển theo hướng lành mạnh và chín muồi hơn dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tương trợ và lợi ích chung, nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.Tuy nhiên, ông Lee cho biết do không phải là năm kỷ niệm chẵn (theo đơn vị 5 năm, 10 năm) nên theo thông lệ, Chính phủ không có kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm trong năm nay.Mối quan hệ Hàn-Trung đang cho thấy sự hồi phục với liên tiếp nhiều sự kiện từng bị dừng do đại dịch COVID-19 được nối lại, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật hồi tháng 5 vừa qua.Hiện tại, đoàn thanh niên Hàn Quốc gồm 50 người đang thăm Trung Quốc từ ngày 19-24/8, để tham dự "Dự án giao lưu thanh niên Hàn-Trung" do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) và Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức trở lại sau 5 năm bị gián đoạn kể từ năm 2019 do bùng dịch COVID-19.Ngoài ra, sau 5 năm kể từ 2019, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng với chính quyền tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp giao lưu hợp tác kinh tế và thương mại lần thứ 7; Hiệp hội giao lưu hữu nghị văn hóa Hàn Quốc - châu Á đã nối lại Đại hội giao lưu nghệ thuật thanh thiếu niên Hàn-Trung lần thứ 3.