Bắc Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán trực thăng tấn công Apache cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 22/8 ra tuyên bố dưới danh nghĩa người đứng đầu Văn phòng Báo chí đối ngoại, lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay trực thăng Apache (AH-64E) cho Hàn Quốc, trong bối cảnh liên quân Hàn-Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS), là một hành động khiêu khích làm đẩy cao bất ổn an ninh.Miền Bắc cảnh báo về những hệ quả sẽ phát sinh từ việc hai nước Hàn-Mỹ gia tăng sức mạnh quân sự, bất chấp lập trường mâu thuẫn của quân đội Mỹ rằng thương vụ lần này sẽ giúp nâng cao năng lực quân sự của Hàn Quốc và không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.Nếu như Washington càng giữ vững lập trường về việc cung cấp trang thiết bị, vũ khí chiến tranh cho các nước đồng minh trong khu vực, thì Bình Nhưỡng sẽ tăng cường gấp bội năng lực răn đe chiến lược để bảo vệ sự an toàn và lợi ích của quốc gia, cũng như bảo vệ nền hòa bình của khu vực. Bắc Triều Tiên nhấn mạnh sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tự vệ thiết yếu để quản lý và kiểm soát tình hình bất ổn và sự mất cân bằng về mặt quân sự.Apache có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiến, được đánh giá là trực thăng tấn công có tính năng cao nhất hiện nay, còn được mệnh danh là "sát thủ xe tăng". Lục quân Hàn Quốc hiện đang vận hành 36 chiếc trực thăng Apache mua từ Mỹ vào tháng 1 năm 2017.Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 19/8 (giờ địa phương) vừa qua đã phê duyệt bán cho Hàn Quốc trực thăng tấn công Apache và các phụ tùng liên quan quy mô 3,5 tỷ USD theo hình thức “Bán trang thiết bị quân sự cho nước ngoài” (FMS).