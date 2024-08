Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/8 công bố báo cáo đánh giá xu hướng tiêu dùng tư nhân gần đây, chỉ ra nguyên nhân khiến tiêu thụ nội địa phục hồi chậm là do lạm phát, lãi xuất cao và thu nhập cải thiện trì trệ.BOK phân tích rằng lạm phát lũy kế từ đại dịch COVID-19 đang là yếu tố dẫn đến tiêu dùng tư nhân bị đình trệ. Đặc biệt, tỷ lệ lạm phát lũy kế của giá cả sinh hoạt, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong hàng hóa thiết yếu, cho thấy đang ở mức cao hơn so với giá tiêu dùng tổng thể. Thêm vào đó là sức mua của tầng lớp yếu thế, như hộ gia đình có thu nhập thấp hay người cao tuổi, đã có sự thu hẹp mạnh.Xét theo từng hình thái tiêu dùng, tiêu dùng hàng hóa không bền, vốn có mức tăng giá lớn nhất kể từ sau năm 2020 và chiếm tỷ trọng cao trong hàng hóa thiết yếu, cho thấy có sự hồi phục chậm. Nguyên nhân được cho là do lãi suất cao tạo gánh nặng lớn cho việc trả nợ gốc lẫn lãi, đặc biệt là trong tình hình nợ hộ gia đình tăng mạnh, làm kìm hãm khả năng cải thiện tiêu dùng, nhất là đối với những đối tượng bị ảnh hưởng từ việc lãi suất tăng.Tiêu thụ hàng hóa lâu bền như TV, smartphone, đồ điện gia dụng, là chịu ảnh hướng lớn nhất từ lãi suất, hiện đang tiếp tục xu thế giảm kể từ quý IV năm 2022 cho đến gần đây. BOK chỉ ra rằng tiêu thụ hàng hóa lâu bền đã tăng mạnh trong giai đoạn lãi suất thấp đầu đại dịch COVID-19 (2020-2023), và hiện vẫn chưa đến chu kỳ thay đổi là từ 3-4 năm, là một trong những nguyên nhân chính khiến tiêu thụ các mặt hàng lâu bền chững lại.Bên cạnh đó, thu nhập hộ gia đình cải thiện chậm do hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trì trệ cũng là yếu tố khiến nhu cầu nội địa khó phục hồi. Cơ cấu dân số thay đổi, như dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp, cùng với sự suy giảm về mặt cơ cấu trong xu hướng tiêu dùng, và doanh số bán xe ô tô chững lại cũng được chỉ ra là những yếu tố làm tiêu thụ nội địa ngưng trệ.BOK nhận định sau nửa cuối năm nay, tiêu dùng tư nhân dự kiến ​​sẽ dần phục hồi khi sức mua thực tế của các hộ gia đình được cải thiện nhờ mức tăng tiền lương danh nghĩa được mở rộng do doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Nên kinh tế Hàn Quốc trong tương lai sẽ có xu hướng tăng trưởng cân bằng khi tiêu dùng tư nhân hồi phục trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, và sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhu cầu nội địa sẽ thu hẹp.