Hàn Quốc bổ sung quy trình thẩm định với dự án đầu tư nước ngoài có lo ngại về an ninh

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 26/8 công bố dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật xúc tiến đầu tư nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8, trong đó cơ quan hành chính được trao thẩm định trực tiếp với những dự án đầu tư nước ngoài lo ngại đe dọa tới an ninh quốc gia.Bộ Công nghiệp cho biết sự điều chỉnh này vừa mang tính chất lập chế tài hiệu quả với những dự án đầu tư nước ngoài có lo ngại tới an ninh quốc gia, vừa góp phần nâng cao khả năng dự đoán cho nhà đầu tư.Cụ thể, trong trường hợp người nước khoài không tự giác khai báo, cơ quan hành chính sẽ có thể tiến hành thẩm định với các dự án đầu tư có nghi ngờ gây hại tới an ninh quốc gia. Với các trường hợp tự giác khai báo và được tiến hành thẩm định, cơ quan hành chính sẽ không tiến hành thẩm định lại. Trong trường hợp đã được tiến hành quy trình thẩm định tương tự theo điều luật khác thì sẽ có thể được giản lược quy trình thẩm định căn cứ theo Luật xúc tiến đầu tư nước ngoài.Với các dự án đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu công nghệ cao chiến lược quốc gia sẽ bị thẩm định bổ sung về khía cạnh an ninh. Trước khi khai báo đầu tư, nếu nhà đầu tư đề nghị cơ quan hành chính xác định xem dự án đầu tư có thuộc đối tượng thẩm định an ninh hay không thì sẽ được phản hồi trong vòng 30 ngày.Trong thời gian tới, Bộ Công nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện, bổ sung chế độ để vừa tích cực thu hút đầu tư nước ngoài đóng góp vào việc duy trì cách biệt về vị thế cho ngành công nghệ cao trong nước, vừa giảm thiểu được lo ngại về an ninh quốc gia.