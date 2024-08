Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc tăng cường đối phó với bệnh đậu mùa khỉ

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/8 công bố chỉ định 8 quốc gia châu Phi, trong đó có Ruwanda, Burundi, là "Khu vực quản lý kiểm dịch", nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của virus đậu mùa khỉ. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, hay còn gọi là Mpox.Theo số liệu ghi nhận được, từ đầu năm tới ngày 23/8 vừa qua, Hàn Quốc ghi nhận 11 ca mắc đậu mùa khỉ, thấp hơn so với 151 ca năm ngoái. Cho tới tháng 3 năm nay, Hàn Quốc không ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nào, nhưng từ tháng 4, mỗi tháng lại có ca nhiễm mới, chủ yếu là đối tượng nam giới từ 20 tới ngoài 40 tuổi. Các ca nhiễm chủ yếu bị mắc do tiếp xúc gần với người bệnh.Tất cả các ca mắc đậu mùa khỉ trong nước đều là virus biến thể chủng 2 (clade II), tỷ lệ tử vong thấp hơn so với virus biến thể chủng 1 (clade I) đang lây lan mạnh ở châu Phi gần đây.Cơ quan quản lý dịch bệnh nhấn mạnh có thể kiểm soát một cách ổn định bệnh đậu mùa khỉ bằng hệ thống quản lý hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn lập kế hoạch ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của virus biến thể để đối phó với mọi tình huống.Cùng với việc chỉ định 8 quốc gia châu Phi là "Khu vực quản lý kiểm dịch", KDCA sẽ phối hợp với các trung tâm kiểm dịch, chính quyền địa phương để tăng cường quản lý, xét nghiệm và điều trị một cách nhanh chóng khi phát hiện bệnh nhân nghi nhiễm đậu mùa khỉ trong nước.Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc gần không an toàn với người lạ hay động vật hoang dã khi đi du lịch nước ngoài. Những người có rủi ro lây nhiễm cao như đội ngũ y bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, điều tra dịch tễ học, người tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ nên đặt lịch tiêm phòng.