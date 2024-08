Cơ quan Tình báo Hàn Quốc nghi vấn về khả năng cung cấp tên lửa cho 250 bệ phóng di động của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Báo cáo lên Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội ngày 26/8, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết dù Bắc Triều Tiên đã công bố về việc bố trí 250 xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL), nhưng cơ quan này vẫn nghi ngờ liệu miền Bắc có khả năng cung cấp tên lửa cho các bệ phóng này hay không.Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang vận hành hệ thống sản xuất vũ khí, tên lửa để hỗ trợ vũ khí cho Nga. Do vậy, NIS nhận định miền Bắc sẽ khó có thể huy động tên lửa cho các bệ phóng di động mới mà nước này công bố. Về phạm vi thiệt hại nếu miền Bắc phóng tên lửa bằng các bệ phóng di động mới, NIS cho rằng tên lửa có thể bay được khoảng 110 km, vươn tới địa phận tỉnh Bắc và Nam Chungcheong của Hàn Quốc.Mặt khác, về tình hình thiệt hại do mưa lũ gần đây tại Bắc Triều Tiên, Cơ quan Tình báo quốc gia nhận định tỉnh Chagang bị thiệt hại nghiêm trọng hơn so với tỉnh Bắc Pyongan. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lại tới thăm tỉnh Bắc Pyongan, nơi bị thiệt hại ít hơn, được phân tích là bởi tỉnh Chagang tập trung nhiều cơ sở quân sự, nên nước này không muốn để lộ thông tin ra bên ngoài.NIS cũng cho biết Chính phủ Nga đã ngỏ ý sẽ hỗ trợ miền Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ, và Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ cảm ơn thiện ý này của Matxcơva.