Xuất khẩu Hàn Quốc ghi nhận mức tăng cao nhất trong Top 10 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 26/8 đã tổ chức cuộc họp rà sát tình hình xuất khẩu dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Park Sung-taek, kiểm tra về điều kiện xuất khẩu theo từng mặt hàng, phương án mở rộng xuất khẩu.Thứ trưởng Park cho biết Hàn Quốc đang ghi nhận tốc độ tăng xuất khẩu cao nhất trong số 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới trong năm nay. Từ tháng 10 năm ngoái, xuất khẩu đang duy trì được đà tăng vững chắc, là đầu tàu kéo tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế.Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết trong vòng 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn hẳn so với Trung Quốc (4,7%) và Mỹ (1,8%). Theo Bộ Công nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc tính tới tháng 7 đã tăng 10 tháng liên tiếp, cán cân thương mại thặng dư 14 tháng liền. Thặng dư lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đạt 26,8 tỷ USD.Trong số các mặt hàng, xuất khẩu hàng công nghệ thông tin (IT), bao gồm chíp bán dẫn, đạt 102,3 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu ô tô và máy móc thông thường đạt lần lượt 42,4 tỷ USD và 31,1 tỷ USD, đều là mức cao kỷ lục.Trong tháng này, gần như chắc chắn xuất khẩu tiếp tục đà tăng 11 tháng liên tiếp, và thặng dư thương mại tháng 15 liên tiếp. Bộ Công nghiệp sẽ dốc toàn lực hỗ trợ để duy trì xu hướng này kéo dài tới cuối năm, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt mức cao kỷ lục.Mặt khác, một ngày trước, Bộ Công nghiệp đã tổ chức cuộc họp rà soát khẩn cấp về ảnh hưởng từ tình hình giao tranh giữa Israel và tổ chức vũ trang Hezbollah (Libya) tới xuất khẩu của Hàn Quốc. Hiện tại, Seoul đang nhập khẩu 72% dầu thô và 32% khí đốt từ khu vực Trung Đông.Thứ trưởng Park cho biết tính tới thời điểm hiện tại, tình hình nhập khẩu dầu thô và khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) vẫn không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên, cần chuẩn bị sẵn sàng biện pháp đối phó chủ động để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu hoặc cung cầu năng lượng.Bộ Công nghiệp sẽ liên tục kiểm tra tình hình Trung Đông, lập nhóm đối sách xuất khẩu khẩn cấp với các cơ quan hữu quan như Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổng công ty bảo hiểm thương mại (KSURE), Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) để thực thi kế hoạch khẩn cấp theo từng kịch bản.