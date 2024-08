Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban tư vấn chính sách ngày 26/8 nhận định rằng môi trường an ninh kinh tế và ngoại giao đang gặp nhiều bất ổn trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Chính phủ Seoul sẽ tăng cường hợp tác công-tư để tối đa hóa các cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp trong nước.Ngoại trưởng Cho chỉ ra rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế dân sinh. Chính phủ đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, bao gồm thúc đẩy hợp tác liên kết Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng với các quốc gia lớn khác.Ông Cho cũng cho biết mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đang bị thiên vị về một phía nhưng rất khó để thực hiện một nền ngoại giao chỉ theo đuổi lợi ích thực tiễn mà không tôn trọng các giá trị chuẩn mực. Do đó, việc hợp tác giữa các quốc gia dân chủ cùng chia sẻ giá trị là cần thiết và quan trọng để bảo vệ những giá trị phổ quát và trật tự quốc tế dựa trên những chuẩn mực, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mới đang nổi lên, như việc phát tán thông tin sai lệch và can thiệp vào bầu cử làm suy yếu nền tảng của dân chủ. Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ với Trung Quốc và Nga.Lãnh đạo ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng quy mô "mạng lưới" mà một quốc gia có thể tận dụng một cách chiến lược sẽ trở thành nguồn sức mạnh quan trọng trong tương lai. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đang phát triển quyền lực mạng lưới đa tầng Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Nhật-Australia.