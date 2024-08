Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc khuyến cáo người cao tuổi cần cẩn trọng với COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/8 cho biết tốc độ lây lan của dịch COVID-19 đang chậm hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch vẫn rất cần thiết, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao.KDCA cho biết từ ngày 11/8 đến 17/8, số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng so với tuần trước, nhưng tốc độ lây lan của dịch bệnh đã có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, kết quả kiểm tra tại 220 cơ sở y tế trên toàn quốc cho thấy trong khoảng thời gian trên có 1.464 ca nhập viện điều trị COVID-19. Trong đó, có 55 ca nặng mới, giảm so với 82 ca được ghi nhận một tuần trước đó. Dựa trên số liệu này, dự kiến số ca nhiễm thực tế sẽ thấp hơn một chút so với mức đỉnh dự báo là 350.000 ca.Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo người cao tuổi vẫn cần được bảo vệ đặc biệt. Mặc dù ca mắc COVID-19 ở thanh niên và trung niên chỉ có triệu chứng ở mức độ tương tự hoặc nhẹ hơn cúm mùa, nhưng tỷ lệ tử vong lại tăng cao đáng kể ở những người trên 60 tuổi, đặc biệt là độ tuổi 70 và 80.Theo đó, các cơ sở chăm sóc nhóm nguy cơ cao cần phải cảnh giác và chú trọng hơn trong việc quản lý dịch bệnh. Những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nên đeo khẩu trang khi tới các không gian kín đông người.Về vấn đề thiếu hụt nguồn cung thuốc điều trị COVID-19, KDCA cho biết nguồn cung sẽ được ổn định trở lại trong tuần thứ 4 của tháng 8. Hàn Quốc đã bắt đầu nhập khẩu theo từng đợt 262.000 liều thuốc điều trị COVID-19 từ ngày 15/8 và sẽ có thêm 177.000 liều nữa sẽ được nhập về trong cuối tháng 8.