Hơn 180 người Hàn đã nhập cảnh vào Israel tham dự sự kiện tôn giáo

Photo : YONHAP News

Trong khi căng thẳng đang leo thang sau xung đột toàn diện giữa Israel và tổ chức vũ trang Hezbollah của Lebanon, giới chức Israel ngày 25/8 cho biết hơn 180 công dân Hàn Quốc đã nhập cảnh vào nước này để tham gia sự kiện do một số tổ chức tôn giáo tổ chức.Theo đó, số lượng người Hàn đang lưu trú tại Israel tăng từ khoảng 500 người lên hơn 680 người. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang kêu gọi mạnh mẽ công dân mau chóng rời khỏi Israel, đồng thời trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến cáo các tổ chức tôn giáo nói trên xuất cảnh khỏi quốc gia Trung Đông này.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào liên quan tới công dân Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao vẫn đang tiếp tục tìm kiếm biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân.Vào ngày 25/8, quân đội Israel đã tấn công phủ đầu vào cơ sở của Hezbollah, khiến tổ chức này tấn công trả đũa, làm căng thẳng dâng cao. Hiện tại, có khoảng hơn 90 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Lebanon và hơn 100 người tại Iran, không có biến động lớn so với trước đó.