Chính phủ Hàn Quốc công bố quy mô tăng ngân sách năm 2025

Trong cuộc họp Nội các ngày 27/8, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2025 với quy mô 677.400 tỷ won (509,1 tỷ USD), tăng 3,2% so với năm 2024. Đây là mức tăng thấp thứ hai trong lịch sử, sau mức thấp kỷ lục 2,8% của năm nay, hai năm liên tiếp ở ngưỡng trên dưới 3%.Xét theo từng hạng mục, ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R&D) tăng nhiều nhất, đạt 29.700 tỷ won (22,32 tỷ USD), tăng 11,8% sau khi bị cắt giảm mạnh trong năm nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết nếu tính cả ngân sách trước đây vốn dành cho R&D nhưng đã bị chuyển sang các hạng mục khác, thì con số này đã tăng thêm khoảng 400 tỷ won (300 triệu USD) so với ngân sách R&D năm ngoái.Ngân sách cho y tế, phúc lợi và tuyển dụng cũng tăng gần 5%; trong đó trợ cấp sinh hoạt cơ bản dành cho hộ gia đình 4 thành viên sẽ tăng thêm 118.000 won (88,7 USD) so với năm 2024. Chính phủ cũng sẽ tạo ra 1,1 triệu việc làm dành cho người cao tuổi, các tiểu thương cũng sẽ nhận được hỗ trợ phí giao hàng và bưu điện lên đến 300.000 won (225,5 USD)/năm.Ngân sách để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp cũng tăng đáng kể, đạt 19.700 tỷ won (14,8 tỷ USD). Trợ cấp nghỉ thai sản sẽ được tăng lên tối đa 2,5 triệu won (1.878 USD) và mức chi hỗ trợ cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em cũng sẽ được tăng thêm.Trong lĩnh vực quốc phòng, ngân sách năm 2025 lần đầu tiên vượt mốc 60.000 tỷ won (45,1 tỷ USD), trong đó mức lương của binh sĩ sẽ tăng từ 1,65 triệu won (1.240 USD) trong năm nay lên 2,05 triệu won (1.540 USD), tăng gấp 2,5 lần chỉ trong vòng ba năm.Trong số các hạng mục ngân sách chính cho năm sau, chỉ có quy mô vốn gián tiếp xã hội (SOC) cho cơ sở hạ tầng xã hội là giảm 3,6% so với năm nay.Chính phủ cho biết với dự thảo ngân sách lần này, tỷ lệ thâm hụt tài chính so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ được cải thiện từ 3,6% năm 2024 xuống còn 2,9% vào năm 2025.