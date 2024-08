80% người trẻ Hàn Quốc ưu tiên tìm đến AI khi gặp khó khăn trong công việc

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 27/8 đã công bố kết quả khảo sát quan điểm của những nhân viên công sở từ 18-27 tuổi thuộc thế hệ Z (sinh năm 1997-2012) đối với công việc và trí tuệ nhân tạo (AI), tiến hành với 5.048 người thuộc 5 quốc gia, trong đó có 1.021 người đến từ Hàn Quốc.Kết quả cho thấy, 80% lao động thế hệ Z tại Hàn Quốc ưu tiên sử dụng AI khi cần trợ giúp trong công việc, cao hơn nhiều so với giới trẻ Mỹ (56%), Anh (59%), Đức (61%) và Pháp (55%). Đặc biệt, 80% người Hàn Quốc tin rằng AI có thể cải thiện cách thức làm việc, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 50-60% tại 4 quốc gia còn lại.Điện tử Samsung cho biết nhóm thế hệ Z cởi mở nhất với AI là những người có công việc phụ ngoài công việc chính, chiếm 39,7%. Trong số 5 quốc gia được khảo sát, 73% thế hệ Z có công việc phụ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong công việc. Cụ thể, 46% người Hàn sử dụng AI để tóm tắt tài liệu dài hoặc cuộc họp; 37% tạo nội dung văn bản, hình ảnh và nghiên cứu tài liệu; 36% tìm kiếm ý tưởng.Tuy nhiên, cũng có đến 75% người trẻ Hàn Quốc cảm thấy căng thẳng vì có quá nhiều ứng dụng AI, cao hơn so với Anh (63%), Đức (62%), Mỹ (60%) và Pháp (57%). Điều này có nghĩa là mặc dù thế hệ Z tại Hàn Quốc cảm thấy lo ngại về sự phổ biến quá mức các công cụ AI, nhưng họ có cái nhìn tích cực nhất về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong công việc so với 5 quốc gia trên.Giám đốc Viện nghiên cứu giáo dục và đào tạo nghề nghiệp Hàn Quốc Kim Sang-Ho cho biết việc sử dụng AI trong công việc là một xu hướng tích cực, nhưng cũng cần lo ngại về khả năng AI đưa ra thông tin sai lệch và làm suy giảm khả năng hợp tác giữa con người với nhau. Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc cần xây dựng các hướng dẫn mới, khuyến khích kiểm tra chéo thông tin thông qua giao tiếp tại nơi làm việc khi sử dụng AI.