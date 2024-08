Số trẻ chào đời quý II/2024 tại Hàn Quốc tăng trở lại sau hơn 8 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/8 công bố tài liệu "Xu hướng dân số quý II/2024". Trong quý II năm nay, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 56.838 trẻ, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số trẻ sơ sinh tăng so với cùng kỳ năm trước sau 8 năm 6 tháng kể từ quý IV/2015.Trong đó, số trẻ chào đời trong tháng 4 và 5 đều tăng so với một năm trước, góp phần kéo xu hướng tăng của cả quý. Tuy nhiên, số trẻ chào đời trong tháng 6 chỉ đạt 18.242 trẻ, giảm 1,8% so với tháng trước đó, và là mức thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 6.Tổng tỷ suất sinh quý II vừa qua là 0,71 trẻ, giữ nguyên so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tỷ suất sinh là dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ. Trong quý II, có 9 tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận tổng tỷ suất sinh tăng như thủ đô Seoul, thành phố Daegu; 7 tỉnh, thành giảm trong đó có thành phố Busan, Gwangju.Cục Thống kê phân tích việc số cặp kết hôn từ tháng 8/2022 đến đầu năm 2023 tăng đã ảnh hưởng tới xu hướng tăng số trẻ chào đời trong quý II năm nay, tức những cặp kết hôn vào thời điểm đó bắt đầu sinh con đầu lòng vào quý vừa rồi.Mặt khác, số cặp kết hôn trong quý II vừa qua là 55.910 cặp, tăng 17,1% so với một năm trước, mức tăng cao kỷ lục trong lịch sử thống kê. Số cặp ly hôn là 22.831 cặp, giảm 2,7%.Số người tử vong trong quý II là 84.147 người, tăng 1,1%. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 27.309 người trong quý II.