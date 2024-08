Photo : YONHAP News

Báo cáo tại Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội vào ngày 28/8, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết quân đội đang tăng cường năng lực cho Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc (KAMD), để đối phó với các bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới của Bắc Triều Tiên.Ngày 5/8 vừa qua, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết miền Bắc đã tổ chức lễ bàn giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới do các doanh nghiệp quốc phòng của nước này sản xuất cho các đơn vị quân đội biên giới tuyến đầu. Những bệ phóng này dùng để phóng tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) kiểu mới, mỗi bệ phóng có thể lắp 4 tên lửa.NIS ngày 27/8 báo cáo rằng nếu Bình Nhưỡng thực sự bố trí các bệ phóng này ở khu vực tiền tuyến thì tên lửa có thể vươn tới địa phận tỉnh Bắc và Nam Chungcheong của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này bày tỏ hoài nghi về năng lực cung cấp tên lửa cho các bệ phóng mới của miền Bắc.Về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương phía Bắc của Bắc Triều Tiên gần đây, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cho rằng dù mưa lũ là thiên tai, nhưng chính quyền miền Bắc đã gần như hoàn toàn không có biện pháp phòng ngừa, nên có thể coi đây là thiệt hại do con người gây ra.Trong khi phía Trung Quốc xây dựng kè chống lũ bằng thép cao 2,5m tập trung ở khu vực thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) thì miền Bắc chỉ xây đê bằng đất cao khoảng 1m, nên khi mưa lớn kết hợp với triều cường thì thiệt hại bị dồn sang phía miền Bắc là điều không thể tránh khỏi.Về tình hình hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ, NIS cho biết hiện tại nước này vẫn chưa nhận được vật phẩm hỗ trợ từ Nga, nhưng có vẻ như vật tư hỗ trợ sẽ sớm được đưa tới. Các tổ chức quốc tế hay Trung Quốc được cho là không hỗ trợ cho miền Bắc.Liên quan đến xu hướng người tị nạn Bắc Triều Tiên, NIS cho biết số người tị nạn đã tăng hơn so với đợt đại dịch COVID-19 nhưng vẫn ít hơn so với thời cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il. Các vụ đào tẩu của nhân viên ngoại giao hay người lao động miền Bắc tại nước ngoài chưa thể coi là một chỉ số cho thấy sự thay đổi và bất ổn của thể chế nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mà cần phải tiếp tục theo dõi thêm tình hình.