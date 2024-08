Cựu Cố vấn an ninh Mỹ tiết lộ bất đồng về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ trong quá khứ

Photo : YONHAP News

Trong cuốn tự truyện phát hành ngày 27/8 (giờ địa phương) của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert McMaster về các công việc của bản thân dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông này cho biết trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 30/6/2017, hai bên đã xung đột ý kiến về nội dung Tuyên bố chung.Phía Hàn Quốc muốn đưa vào những từ ngữ thể hiện khả năng đàm phán với miền Bắc vào một thời điểm nào đó, và Washington công nhận sẽ để Chính phủ Seoul đóng vai trò chủ đạo trong những nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phía Mỹ lại muốn đưa vào nội dung nhấn mạnh về việc phải thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên, nhằm khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận thức được rằng phi hạt nhân hóa sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho nước này.Ông McMaster tiết lộ thêm trong cuộc hội đàm giữa cựu Tổng thống Moon Jae-in và cựu Phó Tổng thống Mike Pence diễn ra sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã phát biểu rằng tương tự như Saddam Hussein (cố lãnh đạo Iraq) và Muammar Gaddafi (cố lãnh đạo Libya), Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tin rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để "phòng thủ" cho nước này. Về phần mình, quan chức Mỹ cho rằng cần phải xem xét tới khả năng ông Kim Jong-un muốn sở hữu hạt nhân để nhằm mục đích tấn công, để trả lời cho lý do vì sao ông Kim cần tới hạt nhân trong khi đã có trong tay các loại pháo thông thường có thể đặt Seoul trong tầm bắn.Cựu Cố vấn McMaster cho biết thêm ông cùng với cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và cựu Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Gary Cohn đã xây dựng ba nguyên tắc đối thoại với Bình Nhưỡng và báo cáo lên cựu Tổng thống Trump.Các nguyên tắc này bao gồm: không vội vàng nhảy vào bàn đối thoại chỉ để "đối thoại vì đối thoại", không coi các lựa chọn quân sự và ngoại giao là những phương án tách rời, không vội vàng gỡ bỏ trừng phạt với Bắc Triều Tiên chỉ vì nước này chịu ngồi vào bàn đối thoại.Ông McMaster từng được bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng vào tháng 2/2017, được đánh giá là người đóng vai trò giữ cân bằng, kìm hãm việc thực thi chính sách một cách ngẫu hứng, đơn phương của cựu Tổng thống Trump. Sau đó, ông đã bị bãi nhiệm vào tháng 3/2018 do bất hòa với ông Trump.