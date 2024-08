Dân số Hàn Quốc cho đến 2023 có độ tuổi trung bình là 44,8 tuổi

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 27/8 đã công bố "Niên giám thống kê hành chính và an toàn năm 2024", cho thấy dân số theo đăng ký chứng minh thư tính đến ngày 31/12 năm ngoái là 51.325.329 người, giảm 0,22% so với năm 2022.Dân số theo đăng ký chứng minh thư đã giảm 4 năm liên tiếp kể từ năm 2020 và độ tuổi trung bình đã tăng lên thành 44,8 tuổi, cao hơn 0,6 tuổi so với năm 2022 (44,2 tuổi) do tình trạng già hóa dân số.Tổng số hộ gia đình theo đăng ký chứng minh thư trong năm ngoái là 23.914.851 hộ, tăng 0,88% so với một năm trước. Trong đó, số hộ gia đình một thành viên chiếm 41,5% (9.935.600 hộ) và vẫn tiếp tục xu hướng tăng, góp phần kéo tăng tổng số hộ gia đình.Xét theo độ tuổi của hộ gia đình một thành viên, số hộ trên 70 tuổi chiếm 19,7% (1.952.911 hộ), nhóm 60 tuổi và nhóm 30 tuổi lần lượt chiếm 18,4% (1.832.132 hộ) và 16,9% (1.676.332 hộ).Ngoài ra, số lượt sử dụng chứng minh thư điện tử và dữ liệu công cộng của hệ thống Chính phủ điện tử cũng đã tăng mạnh. Đặc biệt, trong năm 2023 có 26.863.406 lượt sử dụng dịch vụ chứng minh thư điện tử trên điện thoại di động, cao gấp 3,3 lần so với năm trước đó (8.099.791 lượt).