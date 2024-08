Photo : YONHAP News

Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Seth Bailey ngày 27/8 (giờ địa phương) đã tham dự "Hội thảo công-tư Hàn-Mỹ về chủ đề ngăn chặn Bắc Triều Tiên rửa tiền ảo" tại New York.Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan chống rửa tiền và đại diện các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo và thanh toán từ khoảng 40 quốc gia, nhằm chia sẻ thông tin về tình hình đánh cắp tiền ảo của Bắc Triều Tiên, và thảo luận về các biện pháp đối phó chung giữa Chính phủ và khối tư nhân.Tại hội thảo, ông Seth Bailey cho rằng Bình Nhưỡng đang sử dụng tiền ảo đánh cắp được để tài trợ cho các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, gây ra bất ổn an ninh toàn cầu. Ước tính, hơn 40% nguồn tài chính cho các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo của miền Bắc được huy động từ tiền ảo, một nguồn thu nhập mới của nước này.Theo báo cáo của công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs có trụ sở tại Mỹ, khoảng một phần ba số tiền ảo bị đánh cắp trên toàn cầu năm ngoái được cho là do các tin tặc miền Bắc thực hiện, và số tiền này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Trong nửa đầu năm 2024, số tiền ảo bị chiếm đoạt từ các vụ tấn công mạng đã đạt 1,38 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (657 triệu USD).Theo đó, Mỹ đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các quốc gia đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản để xây dựng các chính sách và quy trình nhằm hạn chế các hành động của Bắc Triều Tiên.Trưởng Nhóm hoạch định ngoại giao về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jun-il cũng cho biết Seoul và Washington đã thành lập nhóm công tác chung vào tháng 8 năm 2022 để đối phó với các mối đe dọa mạng từ Bình Nhưỡng và đang nỗ lực cùng các ban ngành liên quan để ngăn chặn các hoạt động độc hại của miền Bắc trên nền tảng số.