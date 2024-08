Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc Oh Young-ju ngày 28/8 đã liên tiếp gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao tại Việt Nam để thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực doanh nghiệp vừa, nhỏ và mạo hiểm.Bà Oh đã tham dự cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác về doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn-Việt, diễn ra tại Hà Nội vào cùng ngày với sự tham dự của hơn 120 người gồm Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, các quan chức Chính phủ hai nước và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Tại đây, Bộ trưởng Oh đã thảo luận với người đồng cấp Việt Nam về phương án thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác về doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm được Chính phủ hai nước ký kết nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong tháng 7 vừa qua.Ủy ban hợp tác về doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn-Việt đã công bố các nội dung hợp tác ở lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Diễn đàn khởi nghiệp Hàn Quốc và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.Trong chiều cùng ngày, bà Oh Young-ju cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt, thảo luận về phương án hợp tác nhằm đổi mới ngành chế tạo và khởi nghiệp. Hai bên chủ yếu trao đổi về việc hỗ trợ tuyển dụng nhân tài Việt Nam vào các công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc, phương án toàn cầu hóa các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc thông qua Trung tâm khởi nghiệp toàn cầu Gangnam (GSC), và phương án sử dụng Trung tâm khởi nghiệp Hàn Quốc (K-Startup Center) mới ra mắt năm 2023 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiến ra thị trường.Quan chức hai nước cũng trao đổi ý kiến về kế hoạch giao lưu công nghệ giữa Nhóm xúc tiến đổi mới sản xuất thông minh Hàn Quốc và Cục Phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam (SATI), cũng như phương án bồi dưỡng nhân lực chuyên môn ngành sản xuất thông minh.Tiếp đó, Bộ trưởng Hàn Quốc sẽ gặp gỡ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong chiều 29/8, dự kiến đề nghị sự quan tâm tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc ở nước sở tại.