Bắc Triều Tiên bất ngờ hủy đăng ký 13 tàu ngầm lên Tổ chức Hàng hải quốc tế

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên được xác định đã bất ngờ rút lại đăng ký 13 tàu ngầm của nước này lên Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).Theo dữ liệu của Hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu (GISIS) của IMO tính đến sáng ngày 29/9, tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo-C mang tên "Anh hùng Kim Kun Ok", tàu "Yongung 24/8" (Anh hùng 24/8) lớp Sinpo, và 11 chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Shark-2 vốn được đăng ký là tàu của Bình Nhưỡng đã đồng loạt bị gỡ bỏ. Khi tìm kiếm số nhận dạng tàu IMO được cấp cho các tàu ngầm Bắc Triều Tiên trước đó trên GISIS thì chỉ xuất hiện dòng chữ "tàu không tồn tại".Trước đó, Đài tiếng nói Hoa kỳ (VOA) ngày 28/9 đã đưa tin về việc miền Bắc lần đầu tiên đăng ký 13 chiếc tàu ngầm lên Tổ chức Hàng hải quốc tế. Về việc hủy đăng ký chỉ sau một ngày, VOA giải thích việc đăng ký tàu là quyết định của Chính phủ các nước thành viên IMO, do đó khả năng chính quyền Bắc Triều Tiên đã hủy đăng ký tàu.Trả lời phỏng vấn của đài VOA, ông Neil Watts, cựu thành viên Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhận định có khả năng quan chức miền Bắc đăng ký tàu ngầm lên IMO nhưng sau đó đã rút lại vì nhận định đó là một sơ xuất. Thông thường, một nước sẽ giữ bí mật về tình hình sở hữu tàu ngầm của đối với kẻ địch.