Seoul kêu gọi Taliban tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do của con người

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 28/8 đã bày tỏ lo ngại về "Luật Đạo đức" mà nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan công bố vào ngày 21/8 vừa qua."Luật Đạo đức" gồm 35 điều khoản, bao gồm các quy định như yêu cầu phụ nữ phải che kín toàn bộ cơ thể, cấm phát biểu tại nơi công cộng. Luật cũng quy định về trang phục và việc tham gia cầu nguyện của nam giới, cấm các hành vi như đồng tính luyến ái, đấu động vật và biểu diễn âm nhạc.Ngoại trưởng Cho cho biết quyền phụ nữ và phẩm giá con người là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia và "Luật Đạo đức" này đã đi ngược lại với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc can dự "có ý nghĩa" với Afghanistan. Ông Cho kêu gọi nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban lắng nghe sự quan ngại của quốc tế về "Luật đạo đức", và tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản khác của con người.Được biết, kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8/2021, nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế khác nhau gồm hạn chế giáo dục cho phụ nữ, với lý do tuân thủ nghiêm ngặt luật Hồi giáo.