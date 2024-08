Tổng thống Yoon Suk Yeol họp báo trình bày thành quả chính trong công tác điều hành quốc gia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 29/8 đã tổ chức buổi họp báo trình bày về những thành quả chính trong công tác điều hành quốc gia, lần thứ hai kể từ sau khi lên nắm quyền. Trong đó, ông Yoon tập trung giới thiệu về thành quả xúc tiến 4 bài toán cải cách lớn là lương hưu, y tế, giáo dục, lao động và 1 bài toán cải cách mới là đối phó với tỷ lệ sinh thấp.Trước tiên, Tổng thống nhấn mạnh thay vì chỉ điều chỉnh nhất thời để cố gắng trì hoãn thời gian cạn kiệt quỹ lương hưu thêm 8-9 năm, phải cải cách một cách căn bản chế độ lương hưu hiện nay, đẩy cao tỷ lệ sinh lời từ quỹ lương hưu, áp dụng "biện pháp bình ổn tự động" để đảm bảo tính bền vững cho quỹ. Đặc biệt, phải quy định rõ bằng pháp luật về việc Nhà nước chi trả lương hưu, để tầng lớp thanh niên có thể tin tưởng rằng họ sẽ nhận được lương hưu sau này. Theo Tổng thống, cần phải áp dụng tốc độ tăng mức đóng bảo hiểm khác nhau giữa thế hệ thanh niên và thế hệ trung niên trở lên.Ông Yoon cam kết sẽ nâng lương hưu cơ bản lên 400.000 won (300 USD)/tháng trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình. Chính phủ sẽ sớm công bố phương án cải cách cụ thể, sửa đổi luật liên quan để hoàn thiện cải cách lương hưu.Liên quan tới chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y, Tổng thống Yoon cho biết quá trình tuyển sinh cho các trường đại học y năm học 2025 đang diễn ra suôn sẻ không gặp trở ngại gì. Chính phủ sẽ chuyển đổi cơ cấu các bệnh viện đa khoa tuyến đầu, hiện đang bị phụ thuộc quá mức vào các bác sĩ nội trú, sang trọng tâm là các bác sĩ chuyên khoa và y tá trợ lý bác sĩ, để các bệnh viện này có thể tập trung vào việc điều trị bệnh nhân nặng, bệnh hiếm gặp. Ông Yoon cho biết trong vòng 5 năm tới, Chính phủ sẽ đầu tư 10.000 tỷ won (7,5 tỷ USD) để tăng cường trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi dưỡng nhân lực y tế, mở rộng hạ tầng y tế khu vực, y tế thiết yếu.Về khủng hoảng tỷ lệ sinh thấp, Tổng thống nhấn mạnh việc khắc phục vấn đề tỷ lệ sinh thấp và khủng hoảng dân số có liên quan mật thiết tới các bài toán cải cách khác mà Chính phủ đang xúc tiến. Trong tháng 9 tới, Chính phủ sẽ ra mắt Nhóm xúc tiến thành lập Bộ Hoạch định chiến lược dân số, đóng vai trò "tháp điều khiển tổng hợp", đề nghị Quốc hội phối hợp thông qua dự luật liên quan.Mặt khác, tại buổi họp báo trên, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng trình bày về thành quả ở những lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao và an ninh. Ở lĩnh vực kinh tế, ông Yoon nhắc tới việc Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) được lựa chọn là nhà thầu ưu tiên đàm phán dự án nhà máy điện nguyên tử mới của Cộng hòa Séc có quy mô 24.000 tỷ won (18 tỷ USD) vào tháng trước. Tổng thống sẽ thăm Séc vào tháng sau, trực tiếp quan tâm, đốc thúc cho tới khi hai bên ký kết hợp đồng chính thức.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhắc tới việc xuất khẩu nửa đầu năm nay tăng 9,1% so với năm ngoái, chênh lệch kim ngạch xuất khẩu với Nhật Bản đã được thu hẹp còn 3,2 tỷ USD, Seoul đang hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc xuất khẩu thứ 5 thế giới.Về thành quả ở lĩnh vực an ninh, Tổng thống đề cập tới việc nâng cấp quan hệ Hàn-Mỹ thành "quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu". Lãnh đạo hai bên đã phê chuẩn "Hướng dẫn tác chiến chung Hàn-Mỹ về răn đe hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc", trong đó có nội dung bố trí tài sản hạt nhân của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc bất kể vào thời chiến hay thời bình.Về quan hệ với Nhật Bản, ông Yoon cho biết giao lưu nhân lực song phương năm nay ước tính đạt hơn 10 triệu người/năm, mức cao kỷ lục. Dựa trên bàn đạp là sự khôi phục quan hệ Hàn-Nhật, vào tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã thông qua văn kiện "Nguyên tắc Trại David" về khung hợp tác ba bên mới.Liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, vào tháng 5 vừa qua đã diễn ra hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Giao lưu cấp cao giữa hai nước Hàn-Trung đang diễn ra sôi nổi ở nhiều lĩnh vực.Cuối buổi họp báo, Tổng thống đã dành khoảng 1 tiếng để trả lời câu hỏi của các phóng viên, liên quan tới các vấn đề như quan hệ giữa đảng cầm quyền và Chính phủ, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn, vụ điều tra Đệ nhất Kim Keon-hee nhận quà tặng là túi xách hàng hiệu từ một mục sư.