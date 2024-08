Lãnh đạo Aricell bị bắt giữ do vụ cháy nhà máy pin khiến 23 người thiệt mạng hồi tháng 6

Photo : KBS News

Giám đốc điều hành của nhà máy sản xuất pin Aricell Park Soon-kwan ngày 28/8 đã bị bắt với nhiều cáo buộc liên quan tới vụ cháy nhà máy này ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi khiến 23 người thiệt mạng, 8 người bị thương hồi tháng 6 vừa qua.Theo kết quả điều tra, Aricell bị phát hiện đã vi phạm pháp luật khi tuyển dụng một số lượng lớn công nhân hợp đồng không lành nghề và không được đào tạo về quy trình sản xuất để đáp ứng thời hạn giao hàng, một phần nguyên nhân làm phát sinh vụ hỏa hoạn khi pin phát nổ. Ngoài ra, Aricell cũng đã vi phạm quy định về việc bố trí lối thoát hiểm và không đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy đầy đủ cho người lao động.Theo đó, Bộ Lao động Hàn Quốc ngày 23/8 đã xin lệnh bắt giữ Giám đốc điều hành Park Soon-kwan và con trai ông này là Tổng quản lý Park Joong-un với các cáo buộc vi phạm Luật An toàn sức khỏe trong ngành công nghiệp. Đặc biệt, Giám đốc điều hành Park còn bị cáo buộc vi phạm Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt giữ Tổng quản lý Park và và Trưởng phòng quản lý an toàn của Aricell, với các cáo buộc sơ xuất trong công việc khiến người lao động thiệt mạng.Sau khi xem xét yêu cầu từ Bộ Lao động và Cảnh sát, Viện kiểm sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam những đối tượng trên. Sau đó, Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) đã ban lệnh bắt giữ Giám đốc điều hành Park Soon-kwan và Tổng quản lý Park Joong-un với lý do vi phạm Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng và các luật khác. Đây là trường hợp đầu tiên một lãnh đạo điều hành doanh nghiệp bị bắt giữ kể từ khi Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng có hiệu lực vào năm 2022.Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu bắt giữ đối với nhân viên Trưởng phòng quản lý an toàn của Aricell và lãnh đạo nhà thầu phụ cung cấp lao động cho Aricell, với lý do không lo ngại hai đối tượng này bỏ trốn hay tiêu hủy chứng cứ.