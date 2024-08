Thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc quý II/2024 tăng 3,5%

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/8 công bố thu nhập bình quân hộ gia đình Hàn Quốc trong quý II năm nay là 4.960.000 won (3.715 USD)/tháng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập thực tế (sau khi trừ đi ảnh hưởng của lạm phát) tăng 0,8%, cải thiện hơn so với quý trước (tăng trưởng âm).Trong đó, thu nhập từ lao động tăng 3,9%, góp phần kéo toàn bộ thu nhập bình quân hộ gia đình quý II tăng. Ngược lại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh lại chỉ tăng 1,4%, được phân tích là bởi thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể giảm do tiêu thụ nội địa đình trệ.Thu nhập từ kinh doanh của 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất giảm 12,6%, mức giảm sâu nhất trong các nhóm hộ gia đình. Trong đó, thu nhập từ lao động của nhóm hộ gia đình này giảm 7,5%, cho thấy tầng lớp thu nhập thấp vẫn gặp nhiều khó khăn.Chi tiêu hộ gia đình trong quý II (khoản tiền dùng để mua hàng hóa, dịch vụ, không bao gồm các khoản đóng thuế, lương hưu), là 2.813.000 won (2.107 USD), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn cả mức tăng thu nhập. Trong đó, chi tiêu về giao thông, nhà ở, thực phẩm tăng. Ngược lại, chi tiêu cho rượu và thuốc lá giảm.Mức tăng chi tiêu hộ gia đình Hàn Quốc đã 8 quý liên tiếp vượt mức tăng thu nhập kể từ quý III/2022.