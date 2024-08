Chủ tịch đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc dự kiến hội đàm vào ngày 1/9

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon và Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung sẽ hội đàm tại Quốc hội vào lúc 2 giờ chiều ngày 1/9 tới.Trước đó, hai bên đã tranh cãi về việc có phát trực tiếp cuộc hội đàm hay không. Tuy nhiên, lần này chính giới nhất trí sẽ không phát trực tiếp, mà chỉ công bố lời phát biểu đầu cuộc họp của lãnh đạo hai đảng.Đây sẽ là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai đảng, theo hình thức "hội đàm là 3+3", ngoài hai Chủ tịch còn có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Chính sách và phát ngôn viên mỗi đảng. Chánh Văn phòng Chủ tịch hai đảng sẽ họp và trao đổi thêm về nghị sự cụ thể cho cuộc hội đàm vào ngày 30/8.Đảng Sức mạnh quốc dân cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về các nghị sự mà đảng Dân chủ đồng hành yêu cầu, như dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn, dự thảo về gói hỗ trợ hồi phục dân sinh. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành cho biết đảng cầm quyền đã đề xuất các nghị sự "trừu tượng" như cải cách chính trị, hồi phục dân sinh.Tuy nhiên, hai bên quyết định không trao đổi về các nghị sự như "tạm hoãn chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y" hay "cải cách lương hưu", do nhận định đây không phải là vấn đề có thể giải quyết giữa chính giới.Trước đó, Chủ tịch hai đảng dự kiến họp vào ngày 25/8 nhưng đã bị lùi lại do Chủ tịch Lee Jae-myung bị mắc COVID-19.